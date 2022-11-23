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Beni de bitirdin kendini de! Reza Zarrab ile Hadise'nin konuşmaları dava dosyasında

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#Hadise#Reza Zarrab#EBRU Gündeş
Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadisenin konuşmaları dava dosyasında
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 07:37

Hadise’nin, Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab’la aşk yaşadığı haberi geçen yıl gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberin çıkmasının ardından şarkıcının Reza Zarab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi.

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EBRU Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği ilk kez Hürriyet’te, geçen yıl 17 Nisan 2021’de yayımlanmıştı. Haberde, Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı. Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.

Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadisenin konuşmaları dava dosyasında


YAŞADIKLARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM!
Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi. Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği Hadise, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi. Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.

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Beni de bitirdin kendini de Reza Zarrab ile Hadisenin konuşmaları dava dosyasında

Hadise aşk iddialarını kabul etmemişti. 

 

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#Hadise#Reza Zarrab#EBRU Gündeş

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