Son dakika... İzmir'de 4.9'luk deprem! Manisa, Balıkesir, Denizli, Aydın'da da hissedildi

İçişleri Bakanlığı AFAD Deprem Dairesi'nden alınan verilere göre, saat 03.29’da merkez üssü İzmir’in Buca ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 14.47 kilometre derinliğinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem Manisa, Aydın, Kuşadası ve Turgutlu gibi çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Deprem İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döktü. Yaklaşık 15-20 saniye süren deprem, paniğe neden oldu. AFAD'ın verdiği bilgiye göre; depremin ardından en büyüğü 2,4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldi.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR CAN KAYBI BİLGİSİ ULAŞMAMIŞTIR

Depremle ilgili ilk bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir Buca'da, saat 03.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir" dedi.

AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun İzmir! Buca ilçesinde, saat 3.29'da gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki #deprem'de an itibarıyla can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde hasar meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

VALİ KÖŞGER: TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER: TEYAKKUZDAYIZ, BİR CAMİMİZİN MİNARESİ YIKILDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum. Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre metro, tramvay ve izban tesislerinde bir hasar yok. Detaylı tarama sürüyor" paylaşımını yaptı.

BUCA BELEDİYE BAŞKANI: TÜM EKİPLERİMİZLE GÖREV BAŞINDAYIZ

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç "Geçmiş olsun Buca, geçmiş olsun İzmir… Az önce meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. BUCAKUT ve Sarı Masa ekiplerimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Gelişmeleri izliyoruz. Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" mesajını paylaştı.

"AKTİF FAYLAR VAR"

Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında depremle ilgili şu bilgileri paylaştı: Şu anda yapılan araştırmalar var bölgede. İzmir içinde aktif faylar var. O faylardan biri Tuzla fayıdır. Mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Uzun yıllar içinde depremler olmuştur olacaktır. 2020’de olan deprem İzmir’in 70 KM uzaklığındaydı, buna rağmen 117 cana mal olmuştu. Bu da tabi yapılaşmada yaptığımız hataların sonucu. Önümüzdeki süreçte yapılaşmaya son derece dikkat etmeli, depreme hazırlıklı olmalıyız.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: BU İŞİN ŞAKASI YOK

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da şu bilgileri paylaştı: Malum İzmir bir deprem bölgesi. Dolayısıyla İzmir’in her tarafında faylar var. Marmara gibi değil, çok sayıda fay var. Bu faylarda yıkıcı bir deprem meydana gelmedi ama gelmeyeceği anlamına da gelmiyor. 4 üzerindeki depremler insanlar tarafından hissedilip, kaygıya neden olabiliyor. Alüvyon zeminler depremi daha büyük hissettirir. Yapılarda hasarlara neden olabiliyor. 4,9’luk depremin bir binayı yıkması, zarar vermesi mümkün değil fakat sarsıntıyı olduğundan daha fazla hissettirir. Ülkemizde 5.0’e varan depremler zarar verebiliyor. Bu şiddette depremlerde binanın zarar görmesi için malzemesinin çok kötü olması gerekiyor. Genellikle bunu kırsal kesimlerde yaşıyoruz ama Batı’da bu büyüklükteki depremlerde zarar görmemiz çok affedilir bir şey değil. Bu, yapısal stok açısından çok hazır olmadığımızı gösteriyor. Bu işin şakası yok. 2020 örneğinden konuşacağımız gibi, modern binalar bile 6,9’luk depremde hasar görmüş, yıkılmıştı. Deprem aniden gelebiliyor. Yapısal stoğumuzu çok iyi hazırlamamız gerekiyor ve her an hazır olmak adına çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Daha büyük deprem gelir mi gelmez mi kehanetinde bulunamayız, spekülatif yaklaşım olur. Bir süre daha artçılar olabilir. Ama 4,9’luk depremin artçılarının 4.0’ü geçmemesi gerekir.

DEPREM TWITTER'DA TT OLDU

İzmir ve çevre illerden hissedilen deprem, Twitter'da da TT oldu. Yarım saatte depremle ilgili 15 bin tweet atılırken, Türkiye gündemine oturdu. İşte, o paylaşımlardan bazıları;

-Çok geçmiş olsun İzmir

-Uykudan uyanıp çığlık çığlığa bir yerlere koştuk ve büyük bir gürültü vardı yeraltında

-Sallantı bir an durmayacak sandım

-Çok kötü çok! Allah beterinden saklasın

-Deprem ne 4.9'u ya hayatımda böyle sallanmadım bir evde bütün eşyalar ses çıkarır mı çıkardı.

-Çok kötü deprem oldu hala etkisindeyim.

-Yıkılan bir yer var mı? Annem Bornova'da. İzmir'dekilerden cevap bekliyorum. #deprem

-Uykudan uyandıracak kadar şiddetli iliklerime kadar hissettiğim bir deprem umarım fazlası olmaz..

-Tam uyumaya çalışırken #Deprem i hissetmek çok korkunç çok çaresizce Allah'ım sen koru…