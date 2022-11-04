Bakan Koca acı haberi duyurdu: İzmir'deki depremde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

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İzmir’de dün gece meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’de dün gece yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen 151 kişiden 8'inin tedavisi hastanede halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.