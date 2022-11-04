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Bakan Koca acı haberi duyurdu: İzmir'deki depremde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

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#Fahrettin Koca#İzmir#Deprem
Bakan Koca acı haberi duyurdu: İzmirdeki depremde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 18:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece İzmir’de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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İzmir’de dün gece meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir vatandaş hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’de dün gece yaşanan 4,9 büyüklüğündeki depremde ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olaydan etkilenen 151 kişiden 8'inin tedavisi hastanede halen devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

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