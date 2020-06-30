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DHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'daki asker uğurlamalarından yeni görüntüler

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Son dakika... İstanbul'daki asker uğurlamalarından yeni görüntüler
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İstanbul'da dün ve hafta sonunda asker uğurlamalarında sosyal mesafe hiçe sayıldı.

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  • İstanbuldaki asker uğurlamalarından yeni görüntüler
  • İstanbuldaki asker uğurlamalarından yeni görüntüler
  • İstanbuldaki asker uğurlamalarından yeni görüntüler
  • İstanbuldaki asker uğurlamalarından yeni görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bağcılar'da asker uğurlamasına katılan gruptakiler birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı anlar grupta yer alan başkaları tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca o görüntülere dikkat çekti ve sordu: Hangi arkadaş ister
Bakan Koca o görüntülere dikkat çekti ve sordu: Hangi arkadaş ister?
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