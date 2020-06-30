Son dakika... İstanbul'daki asker uğurlamalarından yeni görüntüler

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Bağcılar'da asker uğurlamasına katılan gruptakiler birbirinden ilginç figürlerle dans etti. Sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı anlar grupta yer alan başkaları tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.