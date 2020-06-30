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Haber Giriş: 30.06.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Koca o görüntülere dikkat çekti ve sordu: Hangi arkadaş ister?

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Son dakika... Bakan Koca o görüntülere dikkat çekti ve sordu: Hangi arkadaş ister?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın uyarılarına rağmen asker uğurlama eğlenceleri son sürat devam ediyor. Önceki akşam Piyalepaşa Bulvarı’nda araçlarıyla konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup, girdikleri Kâğıthane Tüneli’ni kapattı. Aralarında çocuklarıyla gelen ailelerin de bulunduğu gruptakiler araçlarından inerek asker adayını havaya fırlattı. Kuralları hiçe sayan grup, bir çok insanın hayatını tehlikeye attı, trafiğin uzun süre durmasına neden oldu.

Son dakika... Bakan Koca o görüntülere dikkat çekti ve sordu: Hangi arkadaş ister

Kentte tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, trafik magandalarını yakaladı.

Son dakika... Bakan Koca o görüntülere dikkat çekti ve sordu: Hangi arkadaş ister

BAKAN KOCA'DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde haberlere konu olan asker uğurlama görüntülerine ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan ASKER UĞURLAMALARI haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"

İstanbul Valiliğinden asker uğurlaması uyarısı
İstanbul Valiliği'nden asker uğurlaması uyarısı
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