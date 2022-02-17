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Son dakika... İstanbul'da FETÖ operasyonu! Dolapta gizlenirken yakalandı

#FETÖ#Operasyon#İstanbul
Son dakika... İstanbulda FETÖ operasyonu Dolapta gizlenirken yakalandı

İstanbul’da FETÖ'nün “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte “mahrem sorumlu”, “büyük bölge talebe mesulü”, “ilçe sorumlusu” gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün "Gaybubet Evi" yapılanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde operasyon düzenledi.

Son dakika... İstanbulda FETÖ operasyonu Dolapta gizlenirken yakalandı

Operasyonda haklarında arama kararı olan 30 şüpheliden 29'u gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yine FETÖ'den aranması olan 5 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 34 şüphelinin yakalandığı operasyonda adreslerdeki çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

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DOLAPTAN ÇIKTI

Operasyonda şüphelilerden biri, dolapta gizlendi. Polis, şüpheliyi dolaptan çıkararak, gözaltına aldı. Operasyon anları ve şüphelinin dolaptan çıkarılması polis kameralarınca kaydedildi.

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Son dakika... İstanbulda FETÖ operasyonu Dolapta gizlenirken yakalandı

 

 

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