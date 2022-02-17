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‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’

#Halil Falyalı#Mustafa Söylemez#Cinayet
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’

KKTC’de Halil Falyalı cinayetinin ‘tetikçileri’ olarak yakalanan iki zanlı, saldırıya, İstanbul’da gözaltına alınan Mustafa Söylemez’in de katıldığını söyledi. Söylemez’in kaçarken dere yatağına attığı mont ve ayakkabıları bulundu.

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KKTC’de otel ve kumarhane işleten Halil Falyalı, geçen hafta Girne’de aracındayken çapraz ateşe tutuldu. Saldırıda Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş öldü. Ada’yı sarsan cinayetin ardından saldırıdaki kiralık araçlardan birini kullandığı tespit edilen Ömer Tunç yakalandı. Soruşturma İstanbul’a da uzandı. İstanbul polisi, ‘üniformalı çete’ olarak bilinen ‘Söylemez Kardeşler Çetesi’nin liderlerinden Mustafa Söylemez ile 2 adamını gözaltına aldı. Daha sonra çetenin kilit isimlerinden Fena Söylemez ve 2 kişi daha yakalandı.

Söylemez Kardeşler ve adamlarının sorguları İstanbul’da sürerken KKTC polisi, suikasttan 4 gün sonra tetikçi oldukları belirlenen Veysel Sarı ve Musa Çiçek’i, Girne Alsancak’ta saklandıkları evde yakalayıp tutukladı. Evde, banyo küvetinin altına saklanmış 9 mm çapında bir tabanca ele geçirildi.

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ALANYA’DAN TEKNEYLE

Polis müfettişi Murat Bayram’ın verdiği bilgilere göre, tetikçiler Ada’ya Alanya’dan tekneyle yasadışı yollardan geldi. İddiaya göre, cinayete, Lefkoşa Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mustafa Söylemez de katıldı. Söylemez, saldırının ardından kaçarken montunu ve ayakkabılarını Girne’nin Doğanköy bölgesindeki bir dere yatağına attı. Sarı ve Çiçek’in verdiği ifadeler doğrultusunda olay yerine yakın dere yatağında iki Kalaşnikof ve bir tabanca ile Söylemez’e ait olduğu öne sürülen mont ve ayakkabılar bulundu. KKTC polisi, mont ve ayakkabıları inceleme için Ankara’ya gönderdi. Kalaşnikoflar ve tabancanın incelemesi sürüyor.

Cinayetle ilgili iki kişi daha aranırken tetikçiler Sarı ve Çiçek’in sorgusu için 8 gün ek süre verildi.

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KORUMA MUAMMASI

Falyalı’nın yakın korumaları ilk ifadelerinde olay mahallinde ateş açmadıklarını söylemişti. Ancak havaya ateş açtıkları belirlenen korumalar Türkistan Gülce ve Halil Işık, ‘meskun mahalde ateş açmak’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıkartıldı. Polis, yakın koruma Türkistan Gülce’nin tabancasında başka bir parmak izi bulduklarını belirterek ek tutukluluk süresi istedi.

SİLAH TANIDIK

Bu arada tetikçilerin saklandığı evde küvetin altında ele geçirilen tabancanın Ankara’da, eski MHP’li Ali Maytalman’ın yaralanması olayında kullanıldığı da belirlendi.

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#Halil Falyalı#Mustafa Söylemez#Cinayet

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