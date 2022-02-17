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Konya'daki FETÖ çatı davasının şüphelisi dolap arkasında yakalandı

#Konya#FETÖ#Operasyon
Konyadaki FETÖ çatı davasının şüphelisi dolap arkasında yakalandı

Konya'da FETÖ çatı davası şüphelisi olan ve hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., polis ekipleri tarafından baskın yapılan evde mutfak balkonundaki dolabının arkasında saklanırken yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya'daki çatı davası şüphelilerine yönelik belirlenen adreslere operasyonlar kapsamında hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan "çatı davası" şüphelilerinden A.Y.’nin evine baskın yaptı.

Polis ekiplerince evde yapılan detaylı aramada A.Y. mutfak balkonundaki dolabın arkasında saklanırken yakalandı. Evdeki aramaların ardından gözaltına alınan A.Y’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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#Konya#FETÖ#Operasyon

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