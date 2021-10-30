Son dakika... İstanbul'da faciadan dönüldü! Dev gemi sürüklendi, kıyıya metreler kala durabildi

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Kılavuz Kaptanımızın yerinde ve etkin müdahalesiyle demir atan MEDKON MRA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda Kurtarma-7 ve Mehmetçik römorkörümüz ile KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz eşliğinde Ahırkapı'ya çekilecek" bilgisi yer aldı.