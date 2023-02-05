Son dakika... İstanbul ve Ankara'da eğitime kar engeli...

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya paylaşımında, "Kıymetli hemşerilerim, sevgili öğrenciler, 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden saat 20.00'da alınan son meteorolojik verilere göre ilimizde; İstanbul'un kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası'nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının Pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgârın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü; Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır"

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre; ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kıymetli Hemşehrilerim

Sevgili Öğrenciler,



⏰20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre



🟧İlimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle



✅Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. pic.twitter.com/jLNJv8uOHf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 5, 2023

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ANKARA'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Şahin paylaşımında, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Şahin paylaşımında ayrıca hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelin idari izinli sayılacağını belirtti.