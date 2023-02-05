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YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DURUM | İstanbul okullar tatil edildi mi, hangi illerde okullar tatil? İşte 6 Şubat Pazartesi tatil olan iller

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#Yarın Okullar Tatil Mi#Yarın Kar Tatili Var Mı#Yarın Okullar Açılacak Mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 21:44

İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı, flaş açıklama İstanbul Valisi tarafından yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da temel eğitim ve ortaöğretim kurumları 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Açıklamasında bulundu. Yarın okullar tatil mi, okul var mı sorusuna yönelik öğrencilerin araştırmaları sürüyor. Bulunduğu ilde hava muhalefetinin etkisini göstermesi dolayısıyla okulların tatil olup olmadığını merak eden öğrenciler ve veliler, pazartesi günü okul var mı ve tatil uzadı mı sorusuna yanıt arıyor. Bununla birlikte 19 ilde valilik tarafından tatil açıklaması yapıldı. Kayseri, Tunceli, Muğla, Batman, Muş, Bitlis, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş Bingöl ve Denizli'de, bazı ilçelerde kar tatili için son dakika açıklaması yaptı. İşte, okulları tatil olan iller ve ilçeler

1/22YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DURUM | İstanbul okullar tatil edildi mi, hangi illerde okullar tatil İşte 6 Şubat Pazartesi tatil olan iller

Yarın okullar tatil mi sorusuna 15 il valiliğinin resmi hesapları üzerinden duyuru geldi. Kar yağışının etkisini göstermesi ile birlikte pek çok ilde kar tatili beklentisi artmıştı. Sabah saatleri itibariyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler, sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla araştırmalarını gerçekleştirmeye başlamıştı. Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Sivas Şanlıurfa, Gaziantep ve İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna cevap aranırken bazı illerin valilikleri tarafından açıklama yapıldı. İşte, yarın okulları tatil olan iller

2/22Son dakika... İstanbulda eğitime kar engeli

Son dakika... İstanbul'da eğitime kar engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre; ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

3/22PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Hava muhalefetinin arttığı illerde 6 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi. İşte, okulların tatil olduğu iller ve valilik tarafından yapılan açıklamalar;

 

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? SON DAKİKA AÇIKLAMASI

4/22KAR TATİLİ OLAN İLLERİN LİSTESİ

KAR TATİLİ OLAN İLLERİN LİSTESİ

İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Kars, Diyarbakır, Tunceli Hakkari, Bitlis Karaman Gaziantep Şanlıurfa, Sivas, Samsun, Kırşehir Yozgat Malatya, Elazığ, Muş, Siirt ve Bingöl'de okullar tatil edildi.

5/22KAYSERİDE OKULLAR TATİL Mİ

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kayseri'de eğitime 1 günlük ara verildi. Açıklamada, "İlimizde 6 Şubat tarihinde okullarımız 1 gün olmak üzere ilimiz genelinde tatil edilmiştir." denildi.

6/22DENİZLİDE OKULLAR TATİL Mİ

DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli’nin Çameli ilçesinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

7/22MALATYADA OKULLAR TATİL Mİ

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar Valilik tarafından bir gün tatil edildi. Malatya Valiliği yaptığı açıklamada: "Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü (1) bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." denildi.

8/22SİVASTA OKULLAR TATİL Mİ

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."

9/22DİYARBAKIRDA OKULLAR TATİL Mİ

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 1, Çüngüş ilçesinde ise 2 gün okullarda eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi.

10/22ŞANLIURFADA OKULLAR TATİL Mİ

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde okulların 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Değerli evlatlarım, öğretmenlerim; Tatilinizi 1 gün daha uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat’ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın.”

11/22SİİRTTE OKULLAR TATİL Mİ

SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Siirt'in Şirvan ilçesinde ise eğitime iki gün ara verildi. Şirvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklaması şöyle:"Şirvan ilçemiz ve köylerimizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle, ilçe merkezi dışında bulunan tüm köylerimizde eğitime iki gün süre ile (Pazartesi ve Salı) ara verilmiştir. Kamuoyuna ilgi ile duyurulur."

12/22BİTLİSTE OKULLAR TATİL Mİ

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar da göz önünde bulundurularak 6 Şubat Pazartesi günü, Bitlis Merkez, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçelerimizde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi” denildi.

13/22MUŞTA OKULLAR TATİL Mİ

MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş’ta da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle Valilik tarafından tatil edildi.  Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz eğitime ara verildiğini şu paylaşımla duyurdu: “Kıymetli çocuklarım; Sağlığınıza dikkat ederek kar topu oynayın, kardan adam yapın, kaliteli zaman geçirin ve derslerinize çalışmayı da ihmal etmeyin. İyi tatiller.”

14/22GAZİANTEPTE OKULLAR TATİL Mİ

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep Valisi Davut Gül okulların tatil edildiğini şöyle duyurdu:"Gaziantep’teki yoğun kar yağışı dolayısıyla 6 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri bir gün tatil edilmiştir. Engelli ve gebe kamu personelleri idari izinli sayılacaktır. Kar topu oynayıp, kitap okuyun."

15/22ADIYAMANDA OKULLAR TATİL Mİ

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Adıyaman Valiliği'nin yaptığı açıklamada “İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

16/22İSTANBULDA OKULLAR TATİL Mİ

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

17/22ELAZIĞDA OKULLAR TATİL Mİ

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği Elazığ'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

18/22KAHRAMANMARAŞTA OKULLAR TATİL Mİ

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaysa Çağlayancerit ve Elbistan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. 

19/22KONYADA OKULLAR TATİL Mİ

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışının etkisini gösterdiği Konya'da okulların tatil olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.

20/22BATMANDA OKULLAR TATİL Mİ

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman'ın Sason ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.

21/22TUNCELİDE OKULLAR TATİL Mİ

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği de il genelinde devam eden ve akşam saatlerinde şiddetini arttırması beklenen kar yağışı nedeniyle olası risklerin önüne geçmek için 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle il genelindeki okulların tüm kademelerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

22/22MUĞLADA OKULLAR TATİL Mİ

MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde de eğitime bir gün süreyle ara verildi.

OKULLAR YARIN TATİL Mİ? (6 ŞUBAT PAZARTESİ) | İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali açıkladı... Peki hangi illerde okullar tatil edildi? (Ankara-Kayseri-Kütahya-Denizli-Manisa)

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