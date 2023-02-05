YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DURUM | İstanbul okullar tatil edildi mi, hangi illerde okullar tatil? İşte 6 Şubat Pazartesi tatil olan iller

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle: "Gece saatlerinden itibaren başlayacak, zaman zaman tipi şeklinde beklenen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; İl genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile eğitim öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 6 Şubat Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır."