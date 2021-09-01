Son dakika... İstanbul'da alevlerle 8 saatlik savaş! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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Yangın dün akşam 21.00 sıralarında Başakşehir, İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangına İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edilmişti.

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan iş yerlerinde soğutma çalışması yapıyor.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU YANGININ ÇIKTIĞI SANAYİ SİTESİNE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangının çıktığı sanayi sitesine sabaha karşı gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye ekiplerinden yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

Olay yerinde inceleme yapan İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiği söyledi.

Çıkan yangında, 1 iş yeri sahibinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını da ifade eden İmamoğlu, iki itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiği durumlarının ise iyi olduğunu, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İmamoğlu, açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.

Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü. O anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"İŞ YERİM YANDI UMRUMDA DEĞİL ÇÜNKÜ KÖPEĞİM KURTULDU"

Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama 'ölmüşlerdir' dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil. 2 yıldır bakıyoruz birisinin adı Eray diğeri de yavrusu" dedi.

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