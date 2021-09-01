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Soner HASIRCIOĞLU - Rojda ALTINTAŞ - Feridun AÇIKGÖZ / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da alevlerle 8 saatlik savaş! Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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İstanbul Başakşehir'de bulunan İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde dün akşam çıkan yangın yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük yangının oluşturduğu tahribat ise gün ağarınca ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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  • İkitelli Çevre Sanayi Sitesindeki büyük yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
  • İkitelli Çevre Sanayi Sitesindeki büyük yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
  • İkitelli Çevre Sanayi Sitesindeki büyük yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
  • İkitelli Çevre Sanayi Sitesindeki büyük yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
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Yangın dün akşam 21.00 sıralarında Başakşehir, İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 11'inci Blok'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangına İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edilmişti.

İstanbul Başakşehirde sanayi bölgesinde yangın... 8 saat sonra kontrol altında
İstanbul Başakşehir'de sanayi bölgesinde yangın... 8 saat sonra kontrol altında

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile birlikte 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan iş yerlerinde soğutma çalışması yapıyor.

Son dakika... İstanbulda alevlerle 8 saatlik savaş Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU YANGININ ÇIKTIĞI SANAYİ SİTESİNE GELEREK İNCELEMELERDE BULUNDU

Yangının çıktığı sanayi sitesine sabaha karşı gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu itfaiye ekiplerinden yangının son durumu hakkında bilgi aldı.

Son dakika... İstanbulda alevlerle 8 saatlik savaş Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Olay yerinde inceleme yapan İmamoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiği söyledi.

Son dakika... İstanbulda alevlerle 8 saatlik savaş Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

Çıkan yangında, 1 iş yeri sahibinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını da ifade eden İmamoğlu, iki itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiği durumlarının ise iyi olduğunu, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini belirtti. İmamoğlu, açıklamanın ardından olay yerinden ayrıldı.

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Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü. O anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

"İŞ YERİM YANDI UMRUMDA DEĞİL ÇÜNKÜ KÖPEĞİM KURTULDU"

Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama 'ölmüşlerdir' dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil. 2 yıldır bakıyoruz birisinin adı Eray diğeri de yavrusu" dedi.

Son dakika... İstanbulda alevlerle 8 saatlik savaş Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı

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