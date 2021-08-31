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GeriGündem Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de sanayi bölgesinde yangın... Peş peşe patlama sesleri
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Gündem
Burak Taşçı/hürriyet.com.tr - DHA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 21:19 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehir'de sanayi bölgesinde yangın... Peş peşe patlama sesleri

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Son dakika haberine göre; İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde büyüdüğü görülürken, dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda... Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken peş peşe patlama sesleri geliyor.

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  • Son dakika İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesinde yangın
  • Son dakika İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesinde yangın
  • Son dakika İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesinde yangın
  • Son dakika İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın, saat 21.00 sıralarında İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 11’inci Blok’ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla başlayan yangının bildirilmesiyle olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Patlama etkisiyle Oto Sanayi sitesindeki bir çok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekerken, telsiz anonslarından havadan müdahale için destek istendi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgede çok sayıda ambulans bekletildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehirde sanayi bölgesinde yangın... Peş peşe patlama sesleri

Son dakika haberi: İstanbul Başakşehirde sanayi bölgesinde yangın... Peş peşe patlama sesleri

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