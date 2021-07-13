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AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 09:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

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Son dakika... İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon!

İstanbul merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) TSK yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheliden 18'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla sözde ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine, Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görürken ihraç edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 18'i yakalandı.

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