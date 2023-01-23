Son dakika: İstanbul barajlarında son durum! Prof. Dr. Şen: Kritik seviyenin altına indi

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Barajlarda günden güne su seviyesi düşerken, CNN Türk muhabiri Merve Tokaz ve CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Alibey Barajı'nda İstanbul'daki su sıkıntısını değerlendirdi.

BARAJIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE ARTIK YÜRÜMEK MÜMKÜN

Su doluluk oranının %20'nin altına düştüğü Alibey Barajı'nda suyun çekildiği alanlarda yosunlar göze çarpıyor. CNN TÜRK muhabiri Tokaz, "Arkamda bulunan bölgede artık sular tamamen çekilmiş durumda, ciddi bir anlamda kuraklık söz konusu. Bu alanda yürüyebilmek imkansız gibi bir şeydi." dedi

Barajlardaki suların süratli bir şekilde çekildiğini belirten Prof. Dr. Orhan Şen, "En son 15 gün önce gelmiştik buraya. Bugün itibarıyla barajlardaki seviye %30'un altına düştü. Bu çok kritik bir seviyenin de altına indiğimizi gösteriyor. %30 diyoruz ama bunun %10'unu kullanamayız. Çünkü o dip suyudur. Yani İstanbul'un 2 aylık suyu kaldı." dedi.

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"KURAKLIK CİDDİ BİR BOYUTA GELDİ"

Prof. Dr. Orhan Şen sözlerine şöyle devam etti:

Bu durumda ne yapıyoruz? Kuraklık ciddi bir boyuta geldi. Ben bakıyorum hiçbir şey yapmıyoruz. Yani kuraklığın önüne geçecek veya etkisini azaltacak hiçbir şey yapmıyoruz. Şehre verilen su miktarı aynı, Melen'den su az geliyor. Çünkü kuraklık bölgeseldir. Burada da kuraklık var orada da var.

Neyi bekliyoruz onu da bilmiyorum. 2021'de de aynı kuraklık gerçekleşmişti. 2022'de biraz yağışlar yağdı. Türkiye zaten yarı kurak bir ülke.

NELER YAPILMALI

Bizim bunları oturup konuşmamız lazım, tarımsal açıdan da konuşmamız lazım. 5-6 metrelik sularda düşüş var. Alibey Barajı'nın doluluk oranı %20'nin altında. Bundan sonra şunu demeyelim: Bundan sonra "yağar dolar" demeyelim. Ne yapmamız gerekir bakmamız lazım. Yağmur sularını içme suyu olarak toplayalım.

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Yönetmeliklerde değişiklikler yapalım. Yapılacak binaların çatısından yağmur sularının toplanacağı şartı yapalım. Tarımsal açıdan da artık geç kalmayalım. Hangi yerde hangi bitkiyi yetiştireceğiz.