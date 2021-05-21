Son dakika... İsrail, Mescid-i Aksa'da yine saldırdı! Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama

İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşması henüz imzalanmıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinli yaralandı.

Saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından İsrail polisinin cuma namazı sonrası yaptığı ve en az 20 kişinin yaralandığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze’de ateşkes, Kudüs’te saldırı! İsrail’in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart!" ifadeleri kullanıldı.

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