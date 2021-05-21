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Haberler Dünya HaberleriSon dakika: İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı!
GeriDünya Son dakika: İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı!
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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.05.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Son dakika: İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı!

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Son dakika haberine göre İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşması henüz imzalanmıştı.

Son dakika haberine göre İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı. İsrail ve Filistin arasında ateşkes anlaşması henüz imzalanmıştı.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik mermi ve ses bombasıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Son dakika: İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksadaki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayı'ndan henüz açıklama yapılmadı.

Son dakika: İsrail cuma namazı sonrası Mescid-i Aksadaki cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Bölgede bulunan TRT Haber muhabiri Fatih Yavuz son durumu şu şekilde aktardı:

"İsrail polisinin tekrardan ses bombalarıyla saldırılarını görüyoruz. Ateşkesten hemen sonra zafer kutlamaları yapmıştı Filistinliler. Filistinlilere göre bu ateşkes bir başarıydı çünkü karşılarında askeri gücü çok fazla olan bir ülke vardı. Bu kutlamalar sırasında Mescid-i Aksa'da kalabalık çok fazlaydı, yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi yok."

Son dakika haberi: İsrailden flaş ateşkes kararı Ve başladı
Son dakika haberi: İsrail'den flaş ateşkes kararı! Ve başladı

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