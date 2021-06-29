Son dakika... İnternet Medyası Çalıştayı... Altun: Yeni hukuki düzenlemelere ihtiyaç var

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Medya dönüşümündeki tablo olumlu bir tablodur. İnternet haberciliği gelişirken mevzuatının da güncellenmesi gerekmektedir. Gerçek ve doğru haberlere ulaşmak da önem taşımaktadır. Toplumların gerçekliğe uygun şekilde bilgilendirilmesinde medya mensuplarının önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum.

Haberciliğin tek amacı hakikattir. Gazeteciler hakikatin temsilcisi olduğunu bilerek hareket etmelidir.

"ÖZÜR DİLEMEDİLER, BAŞLARINI KUMA GÖMDÜLER"

İlk olarak bir internet sitesinde yayınlanan Katarlı Öğrencilere sınavsız giriş hakkı haberi yalan haberciliğe örnek olarak gösterilebilir. Bu yalanın parçası muhalefet mensupları hakikat ortaya çıkmasına rağmen özür dilemediler, başlarını kuma gömdüler.

İnternet gazeteciliğinde basın etiği ele alınmalı. Biz yaşasın hakikat diyerek çalışmalarımızı sürdürmeyi devam edeceğiz.

İnternet gazeteciliği bağlamında yeni hukuki düzenlemelere gidilmesi gerektiğini görüyoruz. İnternet yayıncılığında yanlış uygulamaların giderilmesi önemlidir. Sürekliliği olan medya kurumlarının varlığı da önemlidir.

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