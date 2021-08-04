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DHA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir

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Son dakika... İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD’nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD’ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır" sözleriyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına ilişkin Bloomberg'e konuştu.

Altun, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD tarafından fonlanan proje ve kuruluşlarda çalışan bazı Afganistan vatandaşlarına üçüncü ülkelere giderek ABD'den sığınma talebinde bulunma çağrısını derin endişeyle karşılıyoruz. Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir, olmayacaktır. Bölgemizdeki koşullar ve ülkemizin 4 milyondan fazla sığınmacıya yıllardır ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, düzensiz göçü özendirecek böyle bir çağrı asla kabul edilemez. Sınır güvenliğimizi muhafaza etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri’nden ABDye ‘Afgan göçmen’ tepkisi
Dışişleri’nden ABD'ye ‘Afgan göçmen’ tepkisi

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