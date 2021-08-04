MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'ye tepki
GeriGündem AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'ye tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04.08.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'ye tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'ye tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez.' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:

Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan’ı onyıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler.

Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir.

ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuştan ABDye tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altundan ABDye sert tepki: Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD'ye sert tepki: Türkiye, kimsenin bekleme odası değildir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi