AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan ABD'ye tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez.' dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklaması şu şekilde:
Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan’ı onyıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler.
Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir.
ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez.