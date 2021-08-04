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Dünya
ANKARA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dışişleri’nden ABD'ye ‘Afgan göçmen’ tepkisi

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Dışişleri’nden ABD'ye ‘Afgan göçmen’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD’nin açıkladığı “ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı” hakkındaki soruya “Türkiye olarak, ABD’nin sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz” yanıtını verdi.

Bilgiç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ABD devleti, ABD merkezli STK’lar ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen kabul programı ile Afganların ABD’ye göç başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı belirtilerek, başvurular için ülkemize de işaret edilmektedir. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez. Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek kapasitesi bulunmamaktadır. ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür.”

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