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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'dan Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'yla ilgili habere yalanlama

#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#Merkez Bankası Başkanı#Reuters

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ilgili haberinin yalan olduğunu belirtti. Altun, paylaşımında, 'Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum.' ifadelerini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, Foreign Policy'nin de Türkiye ile ilgili uydurma bir haber yayımladığını belirterek bu haberi "yalan haber"e örnek olarak gösterdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Yalan haberi sosyal medyanın sorunu zannediyorduk. Fakat görüyoruz ki artık ana akım medya da aynı meseleden muzdarip. Büyük medya kuruluşları bile bu tür yalanları kolayca dolaşıma sokabiliyor. Bu endişe verici bir durum. Her ikisi de yalan." ifadelerini kullandı.

 

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#İletişim Başkanı Fahrettin Altun#Merkez Bankası Başkanı#Reuters