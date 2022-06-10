İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri için genelge

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Genelgede, kültürümüzün bir parçası olan bayram, düğün, asker uğurlama, spor müsabakası gibi kutlama ve etkinlikler sırasında silahla havaya ateş açılmasının istenmeyen üzücü olaylara sebebiyet verdiği ifade edildi. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulmaması” başlıklı 170’inci maddesinde yer alan “Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca gerekli adli ve cezai işlemlerin yapılması, açık alanlarda yapılacak etkinliklerde farkındalık oluşturulmasına ilişkin genel emir yayımlanması ve organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması hususlarında valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.



ALINAN ÖNLEMLER SAYESİNDE SON 3 YILDA OLAY SAYISI YÜZDE 79 AZALDI

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Bakanlık genelgede, önceki yıllarda alınan tedbirlerin sonuçlarını da paylaştı. Buna göre; 2019 ve 2021 yılı verileri incelendiğinde; 2019 yılında 1.888 olay meydana gelirken, 2021 yılında olay sayısının yüzde 78,76 azalışla 401’e düştüğü, 185 olan yaralı sayısının yüzde 32 azalışla 125, 16 olan ölü sayısının yüzde 50 azalarak 8’e düştüğü belirtildi.

”VATANDAŞLAR, “MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA GELECEĞİ KARARTMA” AFİŞLERİYLE BİLGİLENDİRİLECEK

Düğün, nişan, asker uğurlama, spor müsabakaları galibiyet kutlamaları gibi etkinliklerin yaz aylarında artacağı göz önünde bulundurularak “Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma” sloganlı afişlerle vatandaşlar bilgilendirilecek. Bu afişler, sosyal medya platformları başta olmak üzere yerel ve ulusal basın - yayın organlarında yayımlanacak, il ve ilçelerde bulunan billboardlara asılacak, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitelerinde kullanılacak.

DÜĞÜN SAHİPLERİNDEN TAAHHÜTNAME ALINMASI UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

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Valiliklerce söz konusu etkinliklere yönelik önleyici tedbirler gözden geçirilecek, denetimler artırılacak ve mahallin şartlarına göre ilave tedbirler alınabilecek.



Etkinlik alanlarında havaya silahla ateş edilmesi dahil her türlü olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla etkinlik ya da organizasyon sahiplerinden taahhütname alınması uygulamasına devam edilecek.

Valiler ve kaymakamlar koordinesinde kutlamalarda silah kullanılmamasına yönelik yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel medya gibi kurumların dahil edileceği toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyalar düzenlenecek.

Vali ya da kaymakam başkanlığında düzenlenen muhtar ve halk toplantılarında konu gündeme alınarak toplumsal farkındalık artırılacak. Kolluk birimlerince söz konusu etkinlik ve organizasyonlarda sivil personel görevlendirilecek.

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Etkinliklerde kamu personelinin havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda, ilgili personel hakkında gerekli adli ve idari işlemlere başlanılacak.