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Haber Giriş: 04.06.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha... Etkisiz hale getirildi

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Gri listeye bir çizik daha... Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğunu duyurdu.

 İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde “GRİ” kategoride yer aldığı tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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