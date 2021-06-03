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GeriGündem Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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