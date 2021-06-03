AA
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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, yol kontrol noktamıza bomba yüklü motosikletle saldırmaya çalışan 1, güneyden sızma girişiminde bulunan 2 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
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