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Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adana'da rekor...

#Adana#Seyhan#İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kentte bulunan bir makaron fabrikası ve depolarında arama yapıldığını, rekor miktarda kaçak makaron ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2020 yılında tüm Türkiye’de yakalanan makaron miktarından daha fazlasının tek seferde Adana'da ele geçirildiği belirtildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesinde bulunan bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada; 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

REKOR YAKALAMA

Ele geçirilen makaron miktarı; Adana Emniyeti tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında tek seferde en büyük yakalama olan 105 milyon 700 bin makaron sayısı ile 2020 yılında tüm Türkiye’de yakalanan 250 milyon makaron sayısını geçerek rekor kırdı.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı.''

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adanada rekor...

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#Adana#Seyhan#İçişleri Bakanlığı