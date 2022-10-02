Son dakika... İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Tel Rıfat'ta Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu

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İçişleri Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini; ardından Tel Rıfat bölgesinden atılan füze sonucu 1 özel harekat polisinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde; Ribat-2 Üs Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ardından Tel Rıfat bölgesinden füze (anti tank) atılması sonrası özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan yaralandı. Çalışgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit düştü. Şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Şehit Mustafa Çalışgan için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Soylu, mesajında, "Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde; El-Bab'da, Ribat-2 Üs Noktası'na sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinde kahramanca mücadele eden; ardından Tel Rıfat Bölgesi'nden atılan füze ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Mustafa Çalışgan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Türk Polis Teşkilatımız ve milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin; ailesine sabr-i cemil ihsan eylesin, makamını ali eylesin inşallah" dedi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TAZİYE MESAJI

Emniyet Genel Müdürlüğü de Twitter hesabından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın taziye mesajını paylaştı. Aktaş, mesajında, "Samsun Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Çalışgan, 2 Ekim 2022 tarihinde Suriye - El Bab'da Ribat-2 Üs Noktasına, teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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ŞEHİT POLİS ÇALIŞGAN'IN CENAZESİ MEMLEKETİ TOKAT'A UĞURLANDI

Şehit Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6’nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Mustafa Çalışgan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.