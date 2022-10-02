Bakan Soylu: İlkbahar-Yaz Eren operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

İlkbahar-yaz Eren operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildi.

Sonbahar-kış operasyonlarında da işin gereği, bu sayı artırılacaktır.

İnşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir, bu büyük milletindir.

Dün başlayan operasyonlarda 2 terörist daha sarı torbaya girmiştir. İki teröristin de kırsal yapılanmaya dahil olduğu tespit edilmiştir.

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