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Son dakika: HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi

#HDP#Yargıtay#Ankara
Son dakika: HDPnin kapatma savunması Yargıtaya gönderildi

Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

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Anayasa Mahkemesi HDP'nin ön savunmasına ilişkin incelemesini tamamlayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcı Bekir Şahin'in bir ay içinde mütalaa vermesi bekleniyor.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

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Siyasi parti Kapatma Davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

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