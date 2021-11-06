HDP ‘kapatma’nın reddini istedi

AYM’nin, 21 Haziran’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması istemiyle hazırladığı ikinci iddianameyi kabul etmesiyle kapatma davasında süreç başlamıştı. 451 partili hakkında siyasi yasak talep edilen iddianame kabul edildikten sonra, 9 Temmuz’da HDP’ye iletilmişti. AYM’nin 6 Kasım’a kadar süre verdiği HDP, dün yazılı ön savunmasını sundu. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, ön savunmada, iddianamedeki eksikliklere dikkat çektiklerini söyledi. HDP’nin ön savunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü hazırlayacak. Başsavcı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak.