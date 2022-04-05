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Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği düşürülecek mi? AK Partili Özkan'dan açıklama

#Semra Güzel#HDP#Milletvekili
Son dakika: HDPli Semra Güzelin milletvekilliği düşürülecek mi AK Partili Özkandan açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin "Mazaretsiz 5 birleşime katılmama durumu tespit edildiğinde gereği yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in durumuna ilişkin "Şu anda nerede olduğuna dair elimizde kesin ve resmi bir veri yok. Resmi kanallardan yurt dışına çıkış gözükmüyor" demişti.

SEMRA GÜZEL'İN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin soruyu yanıtladı. Özkan, "Mazaretsiz 5 birleşime katılmama durumu tespit edildiğinde gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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#Semra Güzel#HDP#Milletvekili

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