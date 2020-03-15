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Haber GiriÅŸ: 15.03.2020 - 15:49,Son GÃ¼ncelleme:/

Son dakika haberleri... Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± duyurdu: Kütüphaneler 16-30 Mart arasÄ± kapalÄ±

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Son dakika haberleri... Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ± duyurdu: Kütüphaneler 16-30 Mart arasÄ± kapalÄ±
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KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, kÃ¼tÃ¼phanelerin 16-30 Mart arasÄ±nda kapalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± tÃ¼m kÃ¼tÃ¼phaneler, 16-30 Mart arasÄ±nda okuyucu hizmetlerine kapatÄ±lacak" denildi.Â

BakanlÄ±ktan, dÃ¼nya genelinde hÄ±zla yayÄ±lan yeni tip Corona VirÃ¼s (Kovid-19) kapsamÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemlere iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, "16 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼nden 30 Mart Pazartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± tÃ¼m kÃ¼tÃ¼phanelerin okuyucu hizmetlerine kapatÄ±lmasÄ±na ve yapÄ±lmasÄ± planlanan tÃ¼m etkinliklerin iptaline karar verilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

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