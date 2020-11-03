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Haber Giriş: 03.11.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çekilen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görüldü.

İzmir’deki 6.6 şiddetindeki depremin ardından Seferihisar İlçesinde bulunan sahil kasabası olan Sığacık mahallesinde tsunami meydana gelmişti. Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tsunamiden kaçan vatandaşların cep telefonu kameraları ile kayda aldıkları görüntülerde vatandaşların son anda kaçtığı görüldü. Görüntülerde hızla gelen deniz suyunun saniyeler içerisinde karaya ulaştığı görülüyor.

Vatandaşlar ise kendilerine doğru gelen sudan koşarak kaçıyor. Sahil şeridini de geçen sular, bir çocuk parkını ise kısa sürede sular altında bıraktığı görüldü.

Son dakika haberleri... İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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