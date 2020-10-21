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Haber Giriş: 21.10.2020 - 22:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Gaziantep'te ele geçirildi! 1 milyon dolar değerinde...

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Gaziantep’te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 milyon dolar değerinde ceylan derisine işlenmiş İncil ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Suriye'nin Halep kentinde bir müzenin yağmalanması sonucu Türkiye’ye getirildiği düşünülen İbranice, ceylan derisine el yazısıyla işlendiği belirlenen piyasa değerinin 1 milyon ABD doları olduğu iddia edilen İncil KOM Şube ekiplerinin de destek verdiği operasyonla ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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