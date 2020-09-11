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Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

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Son dakika haberler... Yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
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MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Buna göre,

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.

İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak.

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
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