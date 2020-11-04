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Son dakika haberler: Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 4, 2020
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Samos (Yunanistan)
Tarih-Saat : 04.11.2020, 16:21:31 TSİ
Enlem : 37.6433 N
Boylam : 26.8585 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/sj8b2Gkwqb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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