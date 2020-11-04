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Haber Giriş: 04.11.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Yunanistan'ın Samos Adası'nda 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Marmara Denizinde 3.1lik deprem
Marmara Denizi'nde 3.1'lik deprem
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