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Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.1'lik deprem
Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.
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