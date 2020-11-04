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Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.1'lik deprem

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Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.1'lik deprem
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Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin derinliğini 7.4 kilometre olarak duyurdu.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

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