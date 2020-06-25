Son dakika haberi: Van'da 5.4 şiddetinde deprem.. Van Valisi'nden ilk açıklama

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Son dakika Van'da deprem.. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'ın Özalp ilçesinde saat 13.03'te 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.96 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetini Van-Örenburç olarak, büyüklüğünü ise 5.2 olarak açıkladı.

Deprem, Van Merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremin hemen ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı.

VAN VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." açıklamasında bulundu. Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda, bir köyümüzde bir evin yıkıldığını bunun dışında bir can ve mal kaybının olmadığını, bazı köylerde hasar gören evlerin olduğu bilgilerini aldık. Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Arkadaşlar bölgede hasar tespit çalışmalarına başladılar." ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölge yakın zamanda İran'da benzer büyüklükteki depremde bir takım hasarlar ve can kayıpları yaşamıştır. 2011'de Van'da meydana gelen deprem, bu bölgedeki fayın üzerinde meydana geldi. Van'dan Özalp'e doğru giden ters fay niteliğinde faylar var. Kuzeyde 1976'da 7 büyüklüğünde Çaldıran depremini yaratan faylar var. Bu faylar Muradiye-Saray yönünde İran'a uzanan faylar.

5.4 düşük ama maalesef köylerde, mezralarda tam da fayın üzerine gelecek yerlerde, kerpiç, çamur harçlı yapılar var. Geleneksel köy tipi yapılar ve 5-6 şiddetli depremlerde yıkılıyor ve can kaybına yol açıyor. Bu tür yapılarda maalesef can kayıpları söz konusu olabiliyor.

İran'daki fayın devamı diyebiliriz. Fay aynı fay olmayabiliriz. Daha önce meydana gelen deprem Başkale fayı dediğimiz, daha güneyde... "

"ARTÇILARI 1 HAFTA 10 GÜN SÜRECEKTİR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen aylarda İran sınırlarında depremler vardı. 5'i geçen depremlerde Doğu Anadolu'da evler yıkılabiliyor. Aslında yıkılmaması lazım. Depremi sorunlu tutamayız ama mühendislik görmemiş, kırsal kesimdeki evlerde yıkımlar olabiliyor. 5.4'te bile sıkıntı yaşayabiliriz. 2011'deki Van depremi olmuştu, bu onun tam doğusuna geliyor. Eğer verilen merkez üssü doğruysa bir doğu-batı fayı üzerinde gelmiş olması muhtemel.

Zaten burada bir hareketlilik birkaç aydır vardı, yıkımlar da meydana gelmişti. Artçıları da izleyip yeni yorumlarda bulunabiliriz. 5.4'ün artçıları en az 1 hafta 10 gün sürecektir, 4.5'e kadar varabilir. 5'e yaklaşan her depremden sonra biz irkiliyoruz, yapı stoğumuzda ciddi zaafiyetler var, bunlar bizi endişelendiriyor. 5.4 çok büyük bir deprem değil fakat yığma yapılarda, kırsal kesimlerde, yaralanmalar, can kayıpları gerçekleşebiliyor.

Harita üzerinde gördüğüm kadarıyla Başkale fayının kuzeyinde değil. Önceki depremler Başkale fayının İran'a geçen kesminde meydana gelmişti. Ama bizimle ilgiliydi, devam edebilecek hatta 6.5 7.0'ye kadar depremler oluşturabilecek bir bölgeydi. 5.4'ün bulunduğu yerde normalde herhangi bir fay görünmüyor. Merkez üssünde bir kayma olabilir. İlerleyen saatlerde düzeltilir Kandilli ve AFAD tarafından. Artçılar bizim için çok önemli ve onları izliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...