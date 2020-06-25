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Haber Giriş: 25.06.2020 - 13:41,Son Güncelleme:

Son dakika… Van depremi ile ilgili Bakan Soylu’dan ilk açıklama

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Son dakika… Van depremi ile ilgili Bakan Soylu’dan ilk açıklama
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Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgedeki durumla ilgili ilk açıklama geldi.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" dedi.

Vanın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem.. Van Valisinden ilk açıklama
Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem.. Van Valisi'nden ilk açıklama
Son dakika... Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem
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