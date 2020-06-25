Son dakika… Van depremi ile ilgili Bakan Soylu’dan ilk açıklama
Van'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bölgedeki durumla ilgili ilk açıklama geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Özalp'te meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da 13.03'te meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir. Geçmiş olsun" dedi.
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