Son dakika haberler: Van'da göçmen faciası! Bakan Soylu: Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Van Gölü’nde teknede kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Medeni Akbaş kendisinin yüzerek kurtulduğunu bir çiftlikten arayarak bildirdi. Medeni Akbaş’ın çelişkili ifadeleri oldu.



Teknede 55- 60 kişilik kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine çalışmaları hemen başlattık. AFAD ve diğer arama birimleri harekete geçti. Dün itibari ile 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiştik. Ancak bu sayıda maalesef artış meydana geldi. Bu sabah bu sayı 6 oldu.



Arama çalışmaları için ek cihazlar geldi. İlgili arama birimlerimizin tespiti var. Teknenin 110- 120 metre derinlikte olduğu düşünülüyor. Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik.



İlgili kişilerin ifadelerinde çelişkiler var. Medeni Akbaş olmak üzere 11 kişi gözaltında. Olay 27’si akşamı meydana geliyor ancak, yaklaşık 20 saat sonra ayın 28’inde olay bildiriliyor.



GÖÇMEN SAYISINDA ARTIŞ



Ciddi bir göç baskısı ile karşı karşıyayız. 2017 yılında 175 bin kaçak göçmen yakaladık. 2018 yılında 268 bin, geçen yıl 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen 20 bin civarında göçmen baskısı yaşadık. Bu az bir rakam değil.



Bunun 16 bini sınırlardan bir şeklilde engellenerek alınmadı. Yaklaşık 4 bin 500 kişi sınırları geçtiler, güvenlik güçlerimiz tarafından engellendi.



2011 yılından beri Suriye iç savaşından dolayı göçler geldi. Türkiye hem göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmekte hem de insani yardımını ortaya koymaktadır. Türkiye bu insani dramın durması için çalışmalar sürdürmektedir.



Dün gece itibari ile bölgeye geleceğimizi Cumhurbaşkanımıza ilettik, talimatları oldu. Elimizdeki tüm imkanları arama kurtarma için sevk edeceğimizi bildirmek isterim.





