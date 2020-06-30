MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Valilik açıkladı: Van Gölü'nde 5 ceset çıkarıldı
GeriGündem Son dakika haberi: Valilik açıkladı: Van Gölü'nde 5 ceset çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 18:37,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Valilik açıkladı: Van Gölü'nde 5 ceset çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Valilik açıkladı: Van Gölü'nde 5 ceset çıkarıldı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran Cumartesi saat 22.00 sularında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan 2 kişiden uzun süre haber alınamaması üzerine kayıp ihbarının yapıldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca havadan ve karadan tüm imkanların seferber edilerek arama-tarama faaliyeti başlatıldığı bildirilen açıklamada, söz konusu çalışmalar sonucunda şu ana kadar yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede havadan ve gölden arama çalışmalarının tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü devam ettiği vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle