Son dakika haberler.. Samsun'da yolcu otobüsü dereye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, sabah saatlerinde Kavak ilçesi Boğaziçi mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
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