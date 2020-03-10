Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüs açıklaması: Türkiye'de de olma ihtimali yüksek

Sağlık Bakanı Koca, şunları söyledi:

İlk vaka 31 Aralık’ta duyuruldu. Bilim Kurulu 15 Ocak’ta rehber hazırladı.

Devamında havaalanlarında termal kameraları yerleştirdik. “Bu ne kadar gösterebilir” diyebilirsiniz. Doğru... Ama dünyada bilimin geldiği noktada yapılması gereken ilk eylemlerden birisi. Bizim başladığımız dönemde dünyada hemen hiç uygulanmıyordu.

Biz 5 Şubat'ta Çin ile bütün uçuşlarımızı durdurduk. Çin ile uçuşlarını durduran ülke yok gibiydi.

Devamında İran’da yoğunlaştığı görüldü. Çin'den gelen öğrenciler nedeniyle Kum ve Meşhed’de bu virüs yayıldı. Bu şehirler karantinaya alınmadı.

Bizzat Sağlık Bakanıyla ben de görüşerek bunu ısrarla söyledim. 'Önlem alınmıyorsa sınırları kapatıyoruz' dedik ve erken dönemde sınırları kapattık. 23 Şubat'ta kara hava dahil olmak üzere bütün sınırları kapattık.

30 KİŞİ BÜTÜN AVRUPA'YI ETKİLEDİ

İran ile çok yoğun bir ilişkimizin ve trafiğin olduğunu gördük. Bu önlem gecikmiş olsaydı üç günde 20 bin kişi girmiş olacaktı. Ne kadarının bu salgınla giriş yapacağını artık siz tahmin edin.

Aynı şekilde İtalya da bir odak olmaya başladı. İtalya’da olma sebebi de gemide 32 vatandaşının getirilmesi ve bu kişileri karantinaya almayıp eve göndermiş olmaları. Devamında da bölge karantinaya alınmadı.

Bakın 30 kişi bütün Avrupa’yı etkiledi.

AVRUPA TEDBİR ALMAKTA GEÇ KALIYOR

İtalya bir türlü önlem almadı. Avrupa da İtalya ile ilişkilerini kesmedi.

Avrupa halen tedbir almakta geç kalıyor.

Şu an evet İtalya büyük bir sorun yaşıyor ama Almanya ve Fransa önümüzdeki günlerde daha büyük sorun yaşayacak.Avrupa ile var olan ilişkimiz yoğun bir ilişki.

TESPİT EDİLEBİLMİŞ DEĞİL AMA TÜRKİYE'DE OLMA İHTİMALİ YÜKSEK

Bu salgının şu anda Türkiye’de olma ihtimali çok yüksek.

Bu virüs tespit edilebilmiş değil.

Tespit edilmiş koronavirüs olmadığını ama bu şu an tahlil yapılınca bile karşımıza çıkabilir. 3 saat sonra, 1 gün sonra karşımıza çıkabilir.

Bunu toplumu bir şeye alıştırmak için söylemediğimi bilin isterim.

Yurt dışına giden çok insanımız var. Oradan enfeksiyon almadığını kim söyleyebilir.

Sorun küresel ama mücadelemiz ulusal.

Görülebilir ama yayılımını önlememiz gerekiyor.

ZORUNLU OLMADIKÇA YURTDIŞINA ÇIKMAYIN

Avrupa giderek yukarı doğru gidiyor ve sizin Avrupa ile ilişkilerinizi kesme şansınız yok.

O nedenle yapılabilecekler bu süreçte çok zor değil.

Risk belli çözüm de belli.

Çözüm bu süreçte dışarıdan bu enfeksiyonun geleceğini ya da gelmiş olduğunu söylüyoruz.

Bu süreçte biz Avrupa’yı riskli görmüyorduk. Çin, İran, Kore, Japonya geçmişi olanları daha çok önemsiyorduk.

Ama şimdi bütün dünyada seyahat öyküsü olanlar bizim için şüpheli olmaya başladı.

O nedenle vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasını öneriyoruz.

Yurt dışından gelen sağlık sorunu olmayan vatandaşımızın 14 gün evde kendisini izole etmesini rica ediyoruz.

Yurt dışından gelenler, özellikle yaşlılar ve kronik hastalarla temas kurmamalı.