Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur" ifadelerini kullandı.