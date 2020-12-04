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DHA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir

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Son dakika haberler... MHP lideri Bahçeli: Orduya satılmış demek vatana ihanettir
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın, ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerini örtmeye kalkışmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili, satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur" ifadelerini kullandı.

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