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İSTANBUL/(DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: İşte Sabiha Gökçen Havalimanı'da kaza yapan uçağın pilotları

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Son dakika haberler: İşte Sabiha Gökçen Havalimanı'da kaza yapan uçağın pilotları

Pegasus Hava Yolları'nın kaza yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının kokpitinde kaptan pilot Mahmut Aslan ile ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag yer alıyordu. Ayrıca Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada uçak kazasında yaralanan 180 kişiden, 113'ünün taburcu edildiği, 67'sinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Pegasus Hava Yolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinde pistte tutanamayarak yola savrulmuştu.

Uçağın kokpitinde yer alan kaptan pilot Mahmut Aslan ile first officer olarak adlandırılan ikinci pilot Güney Koreli Ferdinant Pondaag da kazada yaralandı. Pondaag'ın 14 aydır Pegasus Hava Yolları'nda uçtuğu öğrenildi. 

İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralananlarla ilgili yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı: "180 hastamızdan 113'ü 07.02.2020 saat 14.00 itibariyle taburcu edilmiştir. Mevcut hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniveristesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da orta-ağır seviyededir."

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