Son dakika haberler: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yeni detaylar!

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İZMİR-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.



UÇAK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.



Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

FREKANSTA KULE GÖREVLİSİNİN PİLOTA ULAŞMA ANONSLARI YANKILANDI... 5 KERE ANONS EDİLDİ, PİLOTLAR YANIT VEREMEDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazanın gerçekleşmesinden 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki kadın hava trafik kontrolörünün pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı. Kontrolör saat 18:21'de pilota ulaşmak için sefer çağrı adı ile art arda anons yapmaya başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ndeki hava trafik kontrolörleri 5 kez, seferin çağrı adı ile pilota ulaşmaya çalıştı. Kokpit ekibi yaralı olduğu için yapılan anonslara cevap veremedi.

O anonslar şöyle:

Kule: "Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Kule: 87R Gökçen?

Kule: Konuşan Gökçen ground, duyuyor musunuz beni?

Kule: Pegasus 87R?

Kule:Pegasus 87R?

Başka bir uçağın pilotu:87R, sizi arıyor efendim Gökçen...



AYNI UÇAKTA UÇACAKLARDI



Diş hekimi Zehra Bilgi Koçar’ın (30) cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından eşi Gökhan Koçar’a teslim edildi.



Zehra Bilgi Koçar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğündeki gasilhaneye götürüldü.



Çiftin, kaza yapan uçak için bilet aldıkları ancak Ticaret Bakanlığı’nda müfettiş olan Gökhan Koçar’ın, son anda çıkan görevi nedeniyle İstanbul’a başka bir uçakla 2 Şubat’ta geldiği ortaya çıktı.



Koçar’ın cenazesi Tekirdağ ilçesindeki Malkara’da defnedilecek.





PİLOTLARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR



Pistten çıkan uçakta hafif yaralanan kaptan pilot M.A'nın Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü, diğer pilot F.P.'nin ise durumunun ağır olduğu ve Şişli'deki Amerikan Hastanesinde tedavi altında olduğu bildirildi.



UÇAK KAZASINDA YARALILARIN ÇOĞUNDA KABURGA KIRIĞI VAR



Kazada 3'e bölünen uçakta yaralanan 179 yolcunun çoğunda kaburga kırığı olduğu belirtildi. Bazı yolcuların ise kol ve bacaklarında ezilmelerin yanı sıra kırık oluştuğu kaydedildi.



İlk olarak Anadolu yakasındaki 21 hastaneye kaldırılan yaralılardan ekstremite (kol, bacak) ve kaburga kırığı bulunanlar Gebze Devlet ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastaneleri'ne, hafif yaralı olanlardan bazıları Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma ile Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ne sevk edildi.



Uzmanlar, kaburgaların kol ve bacaklara oranla travmaya daha açık ve hassas olduğunu belirterek, hem çarpmanın etkisi hem de yolcuların birbirine çarpmasıyla bile kaburga kırığı oluşabileceğini bildirdi.

PİLOTLARIN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK, CEP TELEFONLARI İNCELENECEK



Uçak kazasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında uçağın Kaptan Pilotu Mahmu A. ve Güney Kore uyruklu Yardımcı Pilot Ferdinant P.'den, alkol ya da uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için kan örneği alınmasını istedi. Kan örneklerinin mahkemeden moleküler ve genetik inceleme izni alındıktan sonra da Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi yönünde karar aldı. Savcılık ayrıca 2 pilotun cep telefonlarına mahkeme kararıyla el konulmasını talep etti.



UÇAKTAN YOLCULARIN VALİZLERİ ÇIKARILDI



183 kişinin bulunduğu uçağın enkazından valizler de çıkarıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları öncesi alana gelen hava yolu şirketine ait ekipler yolculara ait valizleri de çıkarmaya başladı. O valizler daha sonra enkazın bulunduğu bölgeye gelen araca yüklendi. Bölgede bulunan güvenlik güçleri ise çalışma yürüten ekipler dışında kimseyi enkazın bulunduğu alana yaklaştırılmadı.







GÜVENLİK KAMERALARI DA İNCELENECEK



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazanın yaşandığı pisti gören güvenlik kamera görüntüleri ile kule ve pilotlar arasındaki konuşma dökümlerinin de soruşturma dosyasına konulmasını istedi.



SERT İNDİ HIZINI KESEMEDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, “Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor” dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da “Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” diye konuştu.





FOTOĞRAF: Levent KULU

KUYRUK RÜZGARI UYARISI

Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

Yaralıların çoğunun yüzlerini ön koltuğa vurarak yaralandığı gözlendi. Yolculardan Burak Ulus, “Gürültü koptu yüzümü ön koltuğa vurdum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde uçak ikiye bölünmüştü. Kendim çıktım” dedi. Yolcu Süleyman Can ise “En arkada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadan çığlık koptu. Yüzümü ön koltuğu vurdum” diye konuştu.

YARALILAR 32 AMBULANSLA 18 HASTANEYE

Kazadan yara almadan kurtulanlar ve hafif yaralı atlatanlar havalimanının otobüsleriyle terminale taşındı.

PEGASUS’UN SON İKİ YILDA 3. KAZASI

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti.

YARDIMA GİDEN POLİSLER KAZA YAPTI

SABİHA Gökçen Havalimanı’nda gerçekleşen uçak kazası ardından olay yerine gitmeye çalışan polis aracı kaza yaptı. Kazada 5 özel harekat polisi yaralandı. Kaza havalimanı içinde gerçekleşti. Çevredeki hastanelere kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. -DHA

SABİHA GÖKÇEN METRO İNŞAATINDA İŞKAZASI

SABİHA Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatının Pendik Yayalar Mahallesi kısmında, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 2’si ağır 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü. -DHA