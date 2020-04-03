Son dakika haberler... Diyanet'ten flaş 'Cuma namazı' açıklaması: Her hafta temsilen...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Corona Virüsü salgını nedeniyle ara verilen Cuma namazının temsilen de olsa devam etmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle, dinimizin insan sağlığını ve can güvenliğini korumaya yönelik emirleri gereği, Din İşleri Yüksek Kurulu kararıyla 16 Mart tarihinden itibaren Cuma namazlarına ve camilerde cemaatle namaza ara verildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Yaşadığımız mahzun cumanın ardından 27 Mart Cuma günü ise, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumunun şiarlarından biri olan Cuma namazının temsilen de olsa devam etmesi gayesiyle, gerekli sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'de tek bir camide de olsa kılınmasının uygun olacağı düşünülmüş ve Ankara il ve ilçe müftülerimizin katılımıyla Ankara Millet Camii'nde, bugün ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınmıştır. Haddizatında afet, salgın ve benzeri durumlarda, mahiyeti ve fonksiyonu itibariyle toplumsal yönü güçlü bir ibadet olan Cuma namazına ara verilmesi veya belirli yerlerde kılınabilmesi noktasında geçmişten günümüze İslam âlimlerinin görüş ve uygulamaları mevcuttur. İçinde bulunduğumuz süreçte, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde de benzer uygulamalar hayata geçirilmektedir."

'HER HAFTA FARKLI CAMİDE KILINACAK'

Açıklamanın devamında, Cuma namazına tek bir camide de olsa temsilen kılınması yönünde başkanlığa çok sayıda talep geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Dolayısıyla bu uygulamanın, milletimizin cuma namazını kılamadığı için yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilmesine katkı sunduğu görülmüştür. Bu bağlamda belirtilmelidir ki; az sayıda müftümüzün katılımıyla geçen hafta kılınan Cuma namazı hakkında birtakım medya mecralarında yapılan olumsuz nitelemeler son derece üzücüdür. Hâlbuki toplumumuzda cuma kültürünün yaşatılmasına ve cuma şuurunun korunmasına yönelik olan bu kararın seçkinci bir bakışla en ufak bir alâkası bulunmamaktadır. Özellikle zor zamanlarda ve kırılgan dönemlerde, inancımız ve ibadetlerimiz gibi milletimizin hassas olduğu konularda doğru bilgi ve duyarlılıkla hareket edilmesi; birlik ve beraberlik duygularını zedeleyerek maddi ve manevi varlığımızı zayıflatacak söz, tutum ve davranışlardan kaçınılması vazgeçilmez bir sorumluluktur. Zikredilen gayelerle, salgın tehlikesi sona erinceye kadar, her hafta ülkemizin farklı tek bir camiinde asgari düzeyde katılımla, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınarak temsilen Cuma namazı kılınacak, en kısa zamanda bu musibetten kurtulmamız için dua ve niyazda bulunulacaktır."

AHMET HAMDİ AKSEKİ CAMİİ'NDE CUMA NAMAZI KILINDI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle her hafta farklı camide kılınması kararlaştırılan cuma namazı, bu hafta Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılındı. Çok az sayıda kişinin katıldığı namazı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin kıldırdı. Şahin, namaz öncesi, 'Berat Gecesi: Af ve Arınma Vesilesi' başlığıyla okuduğu hutbede, "Önümüzdeki salı gününü çarşambaya bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat gecesi, günahlarımıza tevbe etme, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini isteme ve O'nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip rabbimizin istediği gibi bir kul olmaya söz verme vaktidir" dedi.

CAMİLER BERAT GECESİ DE KAPALI

Osman Şahin, insanlığın tarih boyunca zor ve sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirterek, "Bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Rabbim, makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin. Hastalarımıza Şafi ism-i celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin" dedi.

Şahin ayrıca Berat Gecesi'nde de camilerin kapalı olacağını hatırlatarak, vatandaşın evlerinde aileleriyle ibadetlerini sürdürmesi tavsiyesinde bulundu.