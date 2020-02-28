Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne konuştu? İletişim Başkanı Altun açıkladı

Altun’un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

*Suriye krizinde başından beri en mağdur ülke Türkiye. Sürecin başından itibaren çözüm konusunda en güçlü, kararlı ve net adımları atan Türkiye oldu.

*Türkiye milli güvenlik sorunundan kaynaklanan “terörü kaynağında kurutmak” ve mülteci sorununu çözmek için “güvenli bölge oluşturulması” için irade gösterdi, adımlar attı. Eğer adımlar atılmasaydı kriz Türkiye’ye sıçramış olacaktı, gündelik hayatlarımız büyük ölçüde tarumar olacaktı.

*Süreç boyunca uluslararası kamuoyundan yeterli desteği görmedik. Aksine zaman zaman bizden değil, terörden yana tavır takınıldığını gördük.

*Batılı ülkeler Suriye krizine “bize mülteci gelmesin, bize yabancı savaşçı gelmesin” perspektifi ile baktı.

*Bugün itibariyle terör sorunu varlığını devam ettiriyor. Mülteci sorunu ise adım atılmadığı için ertelenmiştir.

*33 askerin şehit olduğu saldırıdan birinci derecede Esad rejimi sorumludur. Rusya ise gerek ikili ilişkilerimiz çerçevesinde gerek Astana ve Soçi mutabakatları kapsamında rejimin saldırılarını durdurmalı, engel olmalıydı.

*Rejim hedefleri, Türkiye Cumhuriyeti açısından meşru hedeftir.

10 Şubat 2020’den bu yana TSK’nın düzenlediği operasyonlar kapsamında;

2038 Rejim askeri etkisiz hale getirildi.

48 Tank, 29 zırhlı araç, 53 obüs, 27 askeri araç, 9 mühhimat deposu kullanılamaz hale getirildi.

*TSK’nın Suriye sahasındaki tüm faaliyetleri TBMM’nin verdiği yetki temeli ve yetki kapsamında gerçekleştirilmektedir.

*İdlib Türkiye açısından hem milli güvenlik meselesi hem de insani boyutu ile hayati meseledir.

*İdlib düşerse milyonlarca mülteci Türkiye’ye, Avrupa’ya kaçmaya çalışacak. Yeni mültecilere Türkiye’nin yardım etme, kaynak üretme imkanı kalmamıştır.

*Esad, ulusulararası toplumun kayıtsızlığından faydalanarak, etnik temizlik yapıyor, insansızlaştırma hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Ruanda, Bosna-Hersek’de yaşananlar karşısında bazı liderler üç maymunu oynamıştı. İdlib için de aynı durum söz konusu.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

*Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin sabah 10.15 itibariyle bir telefon görüşmesi yaptı.

*Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e verdiği mesajlar : Sayıları milyonları aşan sınırımıza yığılmaya başlayan insanların durumundan rejimin ihmalleri sorumludur. Milli Güvenlik sorununa bir de askerimizin kanı eklendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ülkemize saldırılan bir ortamda rejimin tüm unsurları meşru hedeftir.

*Görüşmede iki liderin bir araya gelmeleri de kararlaştırıldı.

UÇUŞA YASAK BÖLGE GEREKLİ

*Uluslar arası toplum sivil halkı korumak için harekete geçmeli. Uçuşa yasak bölge hava saldırılarına son vermek için gereklidir.

*NATO ile ilgili metinler, maddeler Türkiye’nin desteklenmesini gerektiriyor.

ESAD DİYALOG ÇAĞRISINA SERT YANIT

*Namlusunu Türk askerine doğrultan Esad ile diyaloğa çağıran Türkiye’deki aktörleri milletin vicdanına havale edeceğiz.

MÜLTECİLER İÇİN AVRUPA SINIRININ AÇILMASI

*Türkiye 4 milyon mülteciyi ağırlıyor. AB başta olmak üzere Türkiye ile müttefiklik ilişkisi olanlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

*İdlib’de 4 milyon sivil yaşıyor. İdlib’te yaşananlar, Türkiye-AB mülteci anlaşmasını uygulanamaz hale getirmiştir.

*Yeterli desteği alamayan Türkiye, yeni sığınmacı yükünü kaldıramaz. Bu yük herkes tarafından paylaşılmalı. Türkiye Avrupa ve ABD’yi bölge için işbirliğine davet etmektedir.

*Türkiye mültecileri hiçbir zaman silah olarak kullanmadı. Türkiye her türlü işbirliğine açıktır.

BATI BASININDAKİ “TÜRKİYE- RUSYA YAKINLAŞMASI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

*Batı basınında Türkiye bunu hak etti ithamları var. Bizim için esas olan milletimizin, ülkemizin, devletimizin çıkarlarıdır. Türkiye bağımsız bir dış politika yürütmektedir. Tüm aktörlerle ilişki kurmaktadır. NATO ittifakının ikinci büyük ülkesiyiz, AB hedefimiz sürüyor. Türkiye’nin her ikisinden de beklentileri bulunmaktadır.

CHP GENEL BAŞKANI DIŞINDAKİ LİDERLER ARADI

*MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamalloğlu başta olmak üzere birçok siyasi parti genel başkanını arayarak taziyelerini iletti.