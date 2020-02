Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış dersinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"GÖNLÜNÜ KAZANMADIĞINIZ KİŞİYİ PARTİNİZE ÜYE YAPAMAZSINIZ"

AK Parti siyaset akademisinde bugüne kadar 74 bin kişiye eğitim verildi.

Ülkemizde bir süredir siyasetin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor.

Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz bu çatı altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır.

Ne kadar çok vatandaşımız siyasi partilerde aktif olarak görev alırsa siyasetin kalitesi de o derece artar.

Siyasi parti üyeliği gönüllülük üzerine kuruludur. Gönlünü kazanmadığınız kişiyi partinize üye yapamazsınız.

" 1 AYDA 45 BİN KİŞİYİ ÜYE YAPTIK"

Teşkilatlarımızı kapı kapı dolaşarak, vatandaşlarımıza ulaşmasını, davamızı anlatmasını, kalpleri fethederek yeni üyeler kazanmasını çok önemsiyorum.

Geçen hafta İstanbul'da 1 aylık kampanyanın orada testini yapalım istedik. Ocak ayında ne kadar üye yapıldı? Klasörler tüm ilçelerimizde dizildi ve 1 ayda 45 bin kişiyi üye yaptık. Acaba bir yanılma var mı dedik. Fatma Betül Sayan hanımefendi ile klasörleri rastgele açtık ve rastgele bir müracatı çektik ve telefonla aradık. Üye olduğunu biliyor mu diye bakalım dedik... Bir tane boş yok. Bunu tüm illerde devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızın her biri dağılıyor, illerimizde bunu yapıyorlar.

Sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. İnsan fani bir varlık olduğuna göre siyaset de gelip geçici bir uğraştır.

Siyasetteki makamlar en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Ben siyasetçiyim, Cumhurbaşkanıyım, Bakan'ım. Şu koltuğa oturdum bir daha kalkmayacağım... Yok böyle bir şey. Her an sen de gelip geçicisin gidebilirsin.

Bay Kemal'in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış. Siz zaten taa tek partili dönemden bu yana aynı şeyi söylediniz; 'Geldik, geliyoruz...' Hâlâ geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok çektirdiniz. Onun için bu millet, Müslüman öyle uyanıktır ki, bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

Hüsnü Mübarek... Soyadı Mübarek ama... Öldü. Kimse kalıcı değil. İster mütevazi köyünde olsun ister dünya çapında olsun bu kişilerden geriye sadece yaptıkları hizmetler kalmıştır. 'Eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözü hepimizin temel ilkesi olmalıdır.

Siyaset yapılırken elde edilen makamların milletin emaneti olduğunu akıllardan çıkarmamalıyız.

Sadece ulaşımdan bir örnek... Cumhuriyet tarihi boyunca 6100 km yol yapılmış biz geldik 17-18 senede şuanda 22-23 bin km yol.

Göreve geldik 76 üniversite vardı, şuanda üniversitenin olmadığı il yok. Hakkari'den Hakkarili bir evladı annesi babası üniversiteye göndermek için Ankara'ya İstanbul'a gönderebilir mi? Bizim öğrencilik yıllarımızda, 10 öğrenciden 1 tanesinin üniversiteye girme şansı vardı. Ama şimdi 10'da 10, hepsinin girme şansı var.

Kibir, tepeden bakma, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Bizim dinimizin gereği olarak, biz bunların hiçbirini yapamayız, yaşayamayız. Buraya saplandığınızda artık iflah olmanız mümkün değildir. Yüreğinizden merhamet, yüzünüzden tebessüm, dilinizden tatlılık olmadığı sürece siyasette önünüz hep açık demektir. Çünkü sevgililer sevgilisi Peygamberimiz bize bunları tavsiye ediyor. Tebessüm sadakadır, bunu ihmal etmeyeceğiz. Böyle yürüyeceğiz. Sınırlarınız Allah'ın emirleri ve milletin beklentileridir. Olaya böyle bakacağız.

Muteber siyasetçi, ilindeki ilçesindeki insanların dertleriyle dertlenip, sıkıntısıyla üzülen hizmet etmek için çırpınan kişidir. Böyle davranmayan, affınıza sığınıyorum, siyaset şarlatanıdır.

Adaletin olmadığı bir yer, oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz. Her işinizde adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez, sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde millet sizi görür, notunuzu verir, günü geldiğinde de yerinizi gösterir.

Siyasette sembol isimler vardır. Her birini de rahmetle andığımız, Menderes, Özal, Erbakan, Türkeş gibi şahsiyetleri, hayırla yad ediyoruz.

Erbakan Hoca ile uzun yıllar beraberliğmiz oldu. Erbakan Hocamızdan çok şeyler öğrendiğimi ifade etmek isterim. Tüm ömrünü, öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye adamıştır. İnandığı değerler uğruna tüm ömrünü bu ümmet için çalışmaya vakfetmiştir. Tam bir insan sarrafı olan Hocamız, Anadolu'nun parlak evlatlarına imkan tanımak için de gayret göstermiştir. Kurucu olduğumuz partide önünü açtığı pek çok arkadaşımız var.

Siyaset demek ülke için eser üretmek millete hizmet etmek demektir. AK Parti'nin 2001'in Ağustos'undan bu yana siyasetteki var oluş gayesi budur.

AK Parti'nin icraatları Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 kat, 5 kat, 10 kat fazladır.

Eğitimde kat sayı adaletsizliğini gidererek ders kitaplarını ücretsiz vererek yeni bir dönem başlattık.

Spor alt yapısında devrim yaptık. Niye? Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaralım diye.

Sağlıkta hastane ve tedavi kurum sayısını 5 bin 500'e çıkardık. Sağlıkta alt yapıyı güçlendirdik. Bay Kemal SSK'nın Genel Müdürü iken hastanelerin hali neydi? Sağlık kurumlarını en modern cihazlarla donatırken hekim sayısını 161 bine yükselttik.

Bay Kemal hakimlere ve savcılara verip veriştiriyor. Dert başka... Adaletin tecellisi rahatsız ediyor.

Büyükşehirlerde metro hatlarının büyük bölümünü hükümet olarak yaparak milletimizin hizmetine sunduk.

İstanbul'da hizmete giren yeni havalimanımız kendi alanında dünyanın en iyisidir.

Ülkemizin milli gelirini dünyada 17. sıradan 13. sıraya yükselttik. Turist sayımız 52 milyon kişiye ulaştı.

Bugün Çin'de yaşanan sorunlar sebebiyle alternatif olarak gözler hemen Türkiye'ye çevriliyorsa sanayi altyapımızın büyük payı var.

Enerjide toplam göreve geldiğimizde 32 bin megavatı bulmayan kurulu gücümüzü 91 bine çıkararak, 1'e 3 katladık.

"LİBYA VE İDLİB'DE GELİŞMELER LEHE DÖNDÜ"

Enerjide yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Sondaj gemisi, sismik araştırma gemilerimiz yoktu. Bir tane yarım yamalak gemi bulmuşlardı, onunla dolaşıyorlardı. Onların hepsi tarih oldu. Şimdi 2 tane bize ait, 3 tane de sondaj gemimiz var. Kendi denizlerimizde yapabileceğimiz gibi, başka denizlerde de bunu yapabiliriz. Şuanda Libya ile yaptığımız anlaşmalarda malum çevreyi çıldırtan da bu. Şuanda Libya iyi gidiyor. Gayrimeşru Hafter var ya... Asker desteği, güvenlik desteği alıyor. Biz de Libya'ya askeri eğitim noktasında verdiğimiz destek ve ayrıca eğitimini alan askerlerle beraber Libya'da daha önce lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük. İdlib'de de gelişmeler lehe döndü. 3 tane şehidimiz var. Rejim güçlerinin kaybı çok yüksek. Onları tek tek anlatmama gerek yok. Mücadele devam ediyor, devam edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Şunu söylüyoruz, biz Adana Mutabakatı ile İdlib'teyiz.

"RUSYA'NIN İRAN'IN DESTEĞİ OLMASA ESED'İN AYAKTA DURMA İHTİMALİ YOK

Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. Sen anlamazsın bu işlerden. Sen siyasetin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz. Akıl veriyor... Esed ile görüşsünler diyor. Sen daha Esed'i tanımazken ben onunla görüşüyordum. Çok seviyorsan git görüş. Ama şuanda Esed'in nasıl bir katil olduğunu, nasıl kendi vatandaşlarını haince öldürdüğünü görmüyorsan ben sana ne diyeyim...

Rusya'nın İran'ın desteği olmasa Esed'in ayakta durma ihtimali yok.

Biz bu bölgede terörist istemiyoruz. En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz. Yüz binlerce vatandaşını öldüren bir Esed'i kalkıp da dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o Bay Kemal'in dostu olsun ama o bizim dostumuz olamaz.

Siyasette her mevzi, her temsil önemlidir.

AP'de bir rapor yayınlandı. Mülteci ve göçmen meselesini dünya gündemine taşıdı. Binlerce göçmen çocuğun Avrupa'da kaybolmuş olmasının rapora bağlanması çok önemli.

Hindular Müslüman katliamı yapıyor.

