Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, Kovid-19 ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.