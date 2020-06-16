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AA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Merkel görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler, Kovid-19 ile mücadele, salgın sonrası dönemde atılabilecek adımlar ve ikili ilişkiler ele alındı.

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